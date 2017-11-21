В ПАСЕ могут обсудить возвращение российской делегации

На заседании Постоянного комитета ПАСЕ в Копенгагене 24 ноября могут обсудить возвращение делегации РФ.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники в ПАСЕ.

"В п. 12 резолюции 2186 указано, что "три года подряд одно из государств-членов Совета Европы, - Российская Федерация - участвовала в деятельности и была представлена ​​только в одном из двух уставных органов СЕ, а именно в Комитете министров, но не в Ассамблее", - говорится в сообщении.

"В документе также есть выражение сожаления по поводу того, что РФ 30 июня объявила о решении приостановить выплату своего взноса в бюджет Совета Европы на 2017 год "до полного и безусловного восстановления полномочий делегации ", - подчеркнули в ПАСЕ.

"Процесс зависит от многих факторов. Российская Федерация использует малейшие возможности для реализации своего замысла по возвращению, восстановление права голоса. Очевидно, что сейчас это еще одна попытка", - заявили в организации.

В ПАСЕ отметили, что проведение дебатов по РФ не означает возвращения делегации России.

Как известно, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина не видит оснований длявозвращения ПАСЕ делегации РФ.