США ввели санкции против 13 компаний из КНДР и Китая

Министерство финансов США ввело санкции против 13 компаний и ведомств Северной Кореи и Китая.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В санкционный список попали Морская администрация КНДР, Министерство наземного и морского транспорта КНДР, ряд китайских и корейских компаний и одно физическое лицо из Китая.

Также США ввели ограничительные меры для 20 кораблей, которые ходят под флагом КНДР.

"Пока Северная Корея будет угрожать международному покою и безопасности, мы будем оставаться непоколебимыми в наших стремлениях максимизировать экономическое давление, чтобы изолировать КНДР от внешних источников торговли и дохода", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Как известно, ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении включить Северную Корею в список стран, спонсирующих терроризм.