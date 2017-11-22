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В Украине с начала года в ДТП погибло более 3 тысяч человек - Аброськин

Среда, 22 ноября 2017, 03:35

В Украине с начала года в ДТП погибло более 3 тысяч человек, около 30 тысяч - травмированы.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Количество погибших в ДТП с начала этого года - 3 184. Травмированы за этот же период 29 932 человека", - сообщил он.

"Только за последние сутки в ДТП в Украине погибли 19 человек", - подчеркнул Аброськин.

Темы: УкраинаДТПполиция
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