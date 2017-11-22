Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: 9 обстрелов, пострадавших нет

Среда, 22 ноября 2017, 05:25
Сутки в АТО: 9 обстрелов, пострадавших нет

За прошедшие сутки, 21 ноября, боевики 9 раз нарушили перемирие - ни один боец ​​ВСУ не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО остается тревожной и нестабильной. Российско-оккупационные войска и дальше не выполняют обязательства в рамках договоренностей по соблюдению перемирия", - говорится в заявлении.

На Луганском направлении противник открывал огонь по позициям сил АТО 7 раз.

В светлое время суток на Светлодарской дуге враг вел огонь из 152-мм артиллерии по защитникам Луганского. В вечернее время на этом участке линии соприкосновения противник обстрелял наших воинов из гранатометов.

По оборонных укреплениях возле Новолуганского и Лозового российские наемники били из 82-мм минометов.

Защитников Крымского обстреливали из стрелкового оружия, а опорные пункты вблизи Новолуганского - из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении боевики нарушали перемирие дважды.

Днем вблизи Павлополя враг выпустил 2 мины калибра 120-мм и обстреливал наших воинов из гранатометов.

Также незаконные вооруженные формирования с пехотного вооружения совершили обстрел защитников Авдеевки.

Украинские военные 3 раза открывали огонь в ответ.

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
12:40
Франция обещает Украине десятки ракет для истребителей и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
12:09
Помощник генсека: НАТО вполне в состоянии защититься от агрессии России
12:05
Новый этап земреформы: бизнес начал покупать землю
Все новости...
Реклама: