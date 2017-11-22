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Погода на среду: холод с мокрым снегом

Среда, 22 ноября 2017, 06:07

В среду, 22 ноября, над территорией Украины продолжит господствовать холодная воздушная масса.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

Погоду большинства областей будет определять поле повышенного давления, лишь на востоке и крайнем западе – атмосферные фронты.

В восточных областях ночью и утром ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, днем – без существенных осадков. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

На остальной территории – без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье мокрый снег и дождь, в северных областях ночью, утром местами небольшой снег; температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Погода на 22 ноября
Погода на 22 ноября

В Киеве – ночью, утром местами пройдет небольшой мокрый снег, днем – без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 22 ноября в Киеве самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 13,2 градусов тепла в 1926 году, самая низкая - ночью на отметке 15,7 градусов мороза в 1921 году.

Темы: погода
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