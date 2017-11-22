Украина и Германия проводят операцию против похитителей элитных авто
Среда, 22 ноября 2017, 12:36
Правоохранители Украины и Германии проводят совместную операцию по задержанию злоумышленников, которые похищали элитные автомобили в Европе и легализовали их в Украине.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в Facebook.
"Сегодня проходит совместная украинско-немецкая операция по изъятию вещественных доказательств и задержанию преступной группы, которая похищала элитные автомобили в Европе и легализировала их в Украине", - написал он.
По словам Князева, сейчас одновременно проходит более 10 обысков на территории Украины и столько же на территории Германии.
Как сообщалось ранее, в Украине стали массово угонять автомобили на "евробляхах".