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Кличко подписал соглашение с китайцами о метро на Троещину

Среда, 22 ноября 2017, 13:03

Мэр Киева Виталий Кличко и заместитель председателя правления China Pacific Construction Group Го Уин подписали соглашение о сотрудничестве относительно  строительства четвертой линии метро в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.

Отмечается, что это соглашение предусматривает создание рабочей группы из украинских и китайских специалистов, которая разработает оптимальные технические и финансовые решения для реализации проекта.

"Стоимость строительства оценивается в 2 миллиарда долларов США, при этом 85% от прогнозируемой стоимости проекта будет обеспечено за счет кредита от китайских финансовых учреждений", - говорится в сообщении.

Проект предусматривает строительство ветки от Жулян на Троещину протяженностью почти 18 км с 13-ю станциями. А также строительство пересадочной линии протяженностью 1 км между кольцевой электричкой и новой веткой метро.

Предполагается, что срок строительства составит максимум 5 лет.

Кличко также напомнил, что городские власти ведут переговоры с немецкими инвесторами о достройке Подольско-Воскресенского моста.

Темы: КиевВиталий КличкометроКитай
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