На Днепропетровщине в ДТП погибли 4 подростков

В результате дорожной аварии в Днепропетровской области погибли 4 подростков и еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Отмечается, что среди погибших две 16-летние девушки и два парня 16 и 20 лет.

"Еще одного 17-летнего пассажира госпитализировали в больницу. Предварительно, водитель автомобиля "Nissan Almera" не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево", - сообщают в полиции.

Правоохранители уточняют, что ДТП произошло 21 ноября в 21:45 на автодороге Киев-Луганск-Изварино в направлении Кривого Рога.

По данному факту возбуждено уголовное производство относительно нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.