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На Днепропетровщине в ДТП погибли 4 подростков

Среда, 22 ноября 2017, 13:09

В результате дорожной аварии в Днепропетровской области погибли 4 подростков и еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Отмечается, что среди погибших две 16-летние девушки и два парня 16 и 20 лет.

 

"Еще одного 17-летнего пассажира госпитализировали в больницу. Предварительно, водитель автомобиля "Nissan Almera" не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево", - сообщают в полиции.

 

Правоохранители уточняют, что ДТП произошло 21 ноября в 21:45 на автодороге Киев-Луганск-Изварино в направлении Кривого Рога.

 
 

По данному факту возбуждено уголовное производство относительно нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Украинская правда

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Темы: Днепропетровская областьДТПполиция
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