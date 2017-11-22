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Украинцев больше всего волнуют война и высокие цены – соцопрос

Среда, 22 ноября 2017, 14:12

Украинцев больше всего волнуют война на востоке, рост цен и низкий уровень зарплат и пенсий.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевским международным институтом социологии и Социологической группой "Рейтинг".

Среди наиболее важных проблем, требующих немедленного решения, 51,3% опрошенных назвали военный конфликт на востоке Украины, 37% – рост цен на основные товары и инфляцию и 36% – низкий уровень зарплаты или пенсии.

В то же время давление на бизнес со стороны правоохранителей, а также недостаток свободы и демократии признали первоочередными проблемами только 1,7% опрошенных.

 

59,2% процента опрошенных считают, что решить проблему конфликта на востоке можно путем возвращения временно оккупированных территорий политико-дипломатическим путем, 12,1% убеждены, что это можно сделать только через военное наступление на оккупированные территории и возвращение их силой.

 

При этом 31,9% поддерживают идею введения миротворцев на Донбасс, 28,1% – скорее поддерживают, чем не поддерживают, совсем не поддерживают – 12,3%.

49,5% убеждены, что после завершения войны отношения с Россией следует поддерживать на минимально необходимом уровне, 21,8% высказываются за то, чтобы не поддерживать с Россией никаких отношений.

 

Среди положительных изменений, которые произошли в их области за последний год, 44,9% опрошенных назвали ремонт дорог, 27,3% – повышение пенсий, 26,6% – благоустройство и озеленение города или села.

 

Опрос проходил с 28 октября по 14 ноября и охватил 20 000 человек.

Отмечается, что статистическая погрешность выборки составляет не более 0,7% при показателях, близких к 50%, и не более 0,4% при показателях, близких к 10%.

Темы: опросУкраинаДонбассАТОцены
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