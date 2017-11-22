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Украинцы считают ситуацию напряженной, но митинговать не готовы

Среда, 22 ноября 2017, 15:36

Большинство граждан считают ситуацию в Украине напряженной, но протестовать на Майдане готовы меньше одной десятой.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный 28 октября – 14 ноября Центром Разумкова, Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевским международным институтом социологии и социологической группой "Рейтинг".

Так, 68,2% граждан оценивают ситуацию в Украине как напряженную, а 21,9% – как взрывоопасную.

 

Наиболее стабильной представляется ситуация жителям Винницкой и Полтавской областей.

 

При этом "новый Майдан" не поддерживают 59,9%. Еще 22,5% поддерживают массовые протестные акции, но не готовы в них участвовать. Только 9,2% готовы лично протестовать.

 

Больше всего готовы протестовать на Волыни и Галичине.

 

58,9% настроены выражать свой протест голосом на выборах. Еще 26,7% готовы подписывать петиции и обращения.

 

Митинги под Верховной Радой не поддерживают в целом 57,5% опрошенных.

 

Исследование проводились методом личного формализованного интервью (face-to-face) у респондентов дома.

Выборка составила 20 000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения захваченных территорий Донбасса и Крыма). Статистическая погрешность выборки не превышает 0,7%.

Как известно, в октябре ряд политических сил и активистов начали митинг под Верховной Радой за так называемую "большую политическую реформу". Но он фактически сошел на нет после удовлетворения части требований митингующих – там остаются несколько десятков человек.

21 ноября в Украине отметили четвертую годовщину начала протестов на Майдане Независимости в Киеве, которые вошли в историю под названием Революция достоинства.

Алена Рорщенко, УП
Темы: социологиямитингиакцииМайдан
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