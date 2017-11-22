Боевики 2 раза нарушили перемирие
Среда, 22 ноября 2017, 17:59
Боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил, пытаясь втянуть силы АТО в боевые противостояния.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 22 ноября 2017.
"С полуночи в районе проведения АТО зафиксировано 2 обстрела оборонительных укреплений украинских защитников. Оба нарушения режима "Тишина" состоялись на Луганском направлении", - говорится в сообщении.
В частности, к обеду враг из гранатометов обстрелял подступы к Катериновке, а в послеобеденную пору из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников Крымского.