Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики 2 раза нарушили перемирие

Среда, 22 ноября 2017, 17:59

Боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил, пытаясь втянуть силы АТО в боевые противостояния.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 22 ноября 2017.

"С полуночи в районе проведения АТО зафиксировано 2 обстрела оборонительных укреплений украинских защитников. Оба нарушения режима "Тишина" состоялись на Луганском направлении", - говорится в сообщении.

В частности, к обеду враг из гранатометов обстрелял подступы к Катериновке, а в послеобеденную пору из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников Крымского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассАТОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
12:40
Франция обещает Украине десятки ракет для истребителей и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
12:09
Помощник генсека: НАТО вполне в состоянии защититься от агрессии России
12:05
Новый этап земреформы: бизнес начал покупать землю
Все новости...
Реклама: