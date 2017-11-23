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Польша меняет правила трудоустройства иностранцев

Четверг, 23 ноября 2017, 02:00
Польша меняет правила трудоустройства иностранцев

Со следующего года польские работодатели должны получать платные разрешения на трудоустройство иностранцев.

Об этом сказала директор Уездного управления труда в городе Ґруець Мажанна Скочек, сообщает Польское радио.

Начиная с января следующего года вступают в силу новые правила трудоустройства иностранцев в Польше. Декларацию о намерении трудоустроить иностранца, которая выдается работодателю бесплатно, будет заменена платными разрешениями на сезонные работы.

Процедурой сезонных работ будут охвачены следующие отрасли: полеводство, садоводство, туристическая и гастрономическая отрасли.

"Эти разрешения на сезонную работу будут двух видов: два этапа предоставления разрешений будут касаться иностранцев, которые находятся за границами Польши, а один этап - иностранцев, которые уже находятся на территории Польши и имеют разрешение на легальное пребывание на основании ином, чем сезонные работы", - рассказала Скочек.

В случае иностранцев, которые находятся за пределами Польши, работодатель будет составлять заявление о предоставлении разрешения на сезонные работы, на основании этого разрешения иностранец сможет открыть визу в Польшу.

Иностранцы, имеющие биометрические паспорта, смогут въехать с таким разрешением в Польшу без необходимости открытия визы.

Работодатель обязан зарегистрировать иностранного работника в управлении труда.

Как сообщалось, граждане Украины лидируют по количеству полученных разрешений на проживание в странах Европейского союза в 2016 году. Больше всего разрешений для украинцев предоставила Польша - 87% (более 512 тысяч). Отмечается, что больше всего разрешений украинцы получили из-за трудоустройства.

Темы: Польша
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