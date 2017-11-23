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Франция арестовала российского олигарха, члена Совета Федерации

Четверг, 23 ноября 2017, 02:46

Власти Франции подозревают члена Совета Федерации России Сулеймана Керимова в отмывании десятков миллионов евро и мошенничестве с налогами.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на францзское издание Le Figaro.

По данным издания, Керимов создал систему посредников и компаний для приобретения недвижимости на Лазурном берегу, включая виллы на полуострове Антиб, популярном среди российских олигархов.

Источник Le Figaro утверждает, что цены на приобретаемую недвижимость были специально занижены в целях снижения налогов. Керимова также подозревают в оплате наличными за эти объекты.

При этом имя российского сенатора в документах не фигурировало. Издание утверждает, что по делу Керимова задержали четверых человек. Их имена не разглашаются.

В Министерстве иностранных дел России действия французских властей назвали незаконными, так как Керимов является официальным лицом и обладает дипломатическим иммунитетом.

Кремль пообещал приложить все усилия для защиты "законных интересов" Керимова. В Париже заявили, что рамки действия дипломатического иммунитета россиянина определит французский суд.

Как сообщает DW.com. до конца следствия ему запрещено покидать пределы департамента Приморские Альпы и общаться с людьми, список которых составлен французскими органами юстиции. Кроме того, предпринимателю предписано выплатить залог в размере 5 млн евро. 

Сулейман Керимов является членом Совета Федерации России от Дагестана с 2008 года. В 2016 году он занял 45-е место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России" с состоянием в 1,6 миллиарда долларов.

Темы: ФранцияРосcия
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