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Сутки в АТО: 12 обстрелов, трое бойцов ВСУ ранены

Четверг, 23 ноября 2017, 07:08

За минувшие сутки, по всей линии соприкосновения противник совершил 12 прицельных обстрелов позиций ВСУ. В результате двое военнослужащих сил АТО ранены, еще один получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска продолжютнарушать режим тишины и ведут прицельные обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, запрещенного минскими договоренностями.

На Луганском направлении враг из 120-мм минометов вел огонь по оборонным укреплениям украинских защитников у Троицкого. В вечернее время обстреляны опорные пункты сил АТО у Катериновки, Новоалександровки и Лобачевого.

С применением вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов пророссийские боевики нарушали перемирие в пригороде Попасной. Из стрелкового оружия беспокоили бойцов ВСУ вблизи Луганского.

На Донецком направлении, противник вел минометный огонь в районе Павлополя. На подступах к Авдеевке и Каменке незаконные вооруженные формирования обстреливали оборонительные укрепления сил АТО из гранатометов и легкого пехотного вооружения.

В ответ украинские военнослужащие 9 раз подавляли огневую активность оккупанта из оружия не запрещенного минскими договоренностями.

В результате вражеских обстрелов двух военнослужащих сил АТО ранены, еще один получил боевую травму.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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