Польша дала украинцам дополнительные разрешения на перевозку грузов

Украина договорилась о предоставлении украинским грузоперевозчикам дополнительных разрешений на осуществление автомобильных перевозок через территорию Польши.

Об этом сообщает сайт Министерства инфраструктуры, передает "Европейская правда".

По предварительной информации, польская сторона дала согласие на выделение украинским автоперевозчикам дополнительно 3000 разрешений категории "Евро-3" и 3000 разрешений категории "Евро-5".

Отмечается, что эта информация должна быть подтверждена соответствующим официальным сообщением польской стороны.

При этом эти разрешения польская сторона сможет передать только 27-28 ноября 2017 года. Таким образом, при соблюдении заявленных сроков, разрешения будут в наличии в Пунктах выдачи разрешений (Укртрансбезпека) для их оформления не ранее 29-30 ноября 2017 года.