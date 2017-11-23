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1300 иностранцам запретили въезд в Украину из-за поездок в Крым

Четверг, 23 ноября 2017, 09:57

Более 1300 иностранным гражданам запрещен въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Facebook.

Отмечается, что с начала года уже составлено более 2 тысяч админпротоколов за ст.204-2 КУоАП за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

"Принято более 1300 решений о запрете въезда в Украину иностранным гражданам за такие нарушения, в том числе почти сотне артистов и деятелям культуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным мониторинга пограничников, выделены более 800 человек, которые, возможно, находились на ВОТ АР Крым.

В Госпогранслужбе отметили, что согласно законодательству в случае нарушения иностранцами правил пересечения админграницы с АР Крым, въезд в Украину им не разрешается и принимается решение о запрете въезда в Украину, а также предусмотрена уголовная (ст.332-1 УК Украины) и административная (ст. 204-1 и ст. 204-2 КУоАП) ответственность.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба с начала года запретила въезд в Украину 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым.

Украинская правда
Темы: КрымУкраинааннексияПограничная служба
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