Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Днипре СБУ задержала бизнесмена при попытке купить прослушку из России

Четверг, 23 ноября 2017, 10:41

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Днепра при попытке купить российский комплекс для прослушивания сетей сотовой связи.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители установили, что предприниматель из Днипра решил заказать за 200 тісяч долларов в РФ специальный комплекс для негласного получения информации.

"Делец планировал прослушивать телефонные разговоры государственных служащих и конкурентов по бизнесу. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что доставка комплекса должна была проходить под контролем спецслужб РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что оперативники провели спецоперацию, имитируя ввоз в Украину спецаппаратуры, и при попытке ее приобрести, задержали бизнесмена.

Там добавляют, что в ходе санкционированных обысков в помещениях, находящихся в его собственности и пользовании, правоохранители изъяли закамуфлированные под бытовые предметы устройства прослушки и компьютерную технику, на которой было установлено программное обеспечение предназначено для негласного получения информации.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДнепрСБУРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

По всей Украине второй раз за утро раздается тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Днепр
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
Воды по колено: Ермак показал страшное фото Днепра после подрыва оккупантами Каховской ГЭС
СБУ задержала "правую руку" миллиардера РФ, который вывозил из Украины титан для "Калибров"
Последние новости
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки ракет для истребителей и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
Все новости...
Реклама: