В Днипре СБУ задержала бизнесмена при попытке купить прослушку из России
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Днепра при попытке купить российский комплекс для прослушивания сетей сотовой связи.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что правоохранители установили, что предприниматель из Днипра решил заказать за 200 тісяч долларов в РФ специальный комплекс для негласного получения информации.
"Делец планировал прослушивать телефонные разговоры государственных служащих и конкурентов по бизнесу. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что доставка комплекса должна была проходить под контролем спецслужб РФ", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавляют, что оперативники провели спецоперацию, имитируя ввоз в Украину спецаппаратуры, и при попытке ее приобрести, задержали бизнесмена.
Там добавляют, что в ходе санкционированных обысков в помещениях, находящихся в его собственности и пользовании, правоохранители изъяли закамуфлированные под бытовые предметы устройства прослушки и компьютерную технику, на которой было установлено программное обеспечение предназначено для негласного получения информации.