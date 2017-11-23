Дело об убийстве ветерана АТО в центре Киева передали в суд

Киевская местная прокуратура № 10 направила в суд обвинительный акт в отношении 58-летнего жителя Киева, которого подозревают в умышленном убийстве 57-летнего ветерана АТО.



Об этом сообщает в четверг пресс-служба столичной прокуратуры.



По результатам предварительного расследования обвинительный акт по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу.



В прокуратуре напоминают, что за совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.



Как известно, преступление произошло 22 июня 2017 года на ул. Ярославов Вал возле станции метро "Золотые ворота".



Во время внезапно возникшего конфликта злоумышленник нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в район грудной клетки. После этого пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства, но был "по горячим следам" задержан правоохранителями.



Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Погибшим является председатель союза мигрантов Украина, ветеран АТО Сергей Олейник. По предварительной информации полиции, конфликт возник из-за игры уличного музыканта - сына погибшего - в сквере.