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Дело патрульного Олийныка сдвинулось с места

Четверг, 23 ноября 2017, 16:32
Дело патрульного Олийныка сдвинулось с места

Голосеевский районный суд Киева избрал состав суда присяжных, который будет рассматривать обвинительный акт в отношении сотрудника столичного управления патрульной полиции Сергея Олийныка.

Об этом сообщает 23 ноября пресс-служба прокуратуры города Киева.

В состав суд присяжных вошли двое профессиональных судей, трое основных присяжных и двое запасных. Запасные присяжные будут приобщены к рассмотрению дела в случае невозможности кого-то из основного состава выполнять обязанности.

Кроме того, во время нынешнего заседания суд присяжных удовлетворил ходатайство государственного обвинителя и применил в отношении подозреваемого меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 2 месяца, положив на него дополнительные процессуальные обязанности.

На следующем судебном заседании, которое запланировано на 16 января 2018 года, прокурор начнет зачитывать обвинительный акт.

Как известно, ночью 7 февраля 2016 сотрудник киевской патрульной полиции Сергей Олийнык во время преследования авто BMW, которое нарушало ПДД и ехало на высокой скорости, застрелил 17-летнего парня, который в компании трех других мужчин находился в машине.

Преследования нарушителей продолжалось более 30 минут.

Полицейские неоднократно предупреждали через громкоговоритель об открытии огня, после чего обстреляли автомобиль.

Трех нарушителей задержали, они находились в нетрезвом состоянии.

Водителя BMW Ростислава Храпачевского, подозреваемого в сопротивлении полиции, Голосеевский райсуд Киева 1 марта 2016 года выпустил из-под стражи под личное обязательство.

Темы: ДТПКиевполициясуд
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