США хотят следить за владельцами американских виз

Правительство США хочет следить за владельцами американских виз, находящихся на территории Соединенных Штатов.

Об этом сообщает издание Pro Publica, передает "Голос Америки".

С этой целью служба миграционного и таможенного контроля США обратилась к технологическим компаниям с запросом на создание соответствующей системы.

"Стражей интересуют алгоритмы, которые оценивали бы потенциальную угрозу, которую представляют владельцы виз, а также проводили наблюдение в социальных сетях за поведением лиц, отнесенных к категории повышенного риска", - пишет издание.

ICE has invited tech companies to develop algorithms that will track visa holders’ social media activities. https://t.co/siCVTroHnK — ProPublica (@ProPublica) November 23, 2017

Сейчас правительство США собирает информацию от технических компаний и еще не начало создавать программное обеспечение, которое могло бы выполнить поставленные задачи.

Отмечается, что представители Службы миграционного и таможенного контроля США хотят от технологических компаний получать автоматические уведомления об активности владельцев американских виз в соцсетях. Служба уже ведет слежку за определенными сообщениями в соцсетях, но планирует расширить эту сферу деятельности.