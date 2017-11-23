Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США хотят следить за владельцами американских виз

Четверг, 23 ноября 2017, 20:25

Правительство США хочет следить за владельцами американских виз, находящихся на территории Соединенных Штатов.

Об этом сообщает издание Pro Publica, передает "Голос Америки".

С этой целью служба миграционного и таможенного контроля США обратилась к технологическим компаниям с запросом на создание соответствующей системы.

"Стражей интересуют алгоритмы, которые оценивали бы потенциальную угрозу, которую представляют владельцы виз, а также проводили наблюдение в социальных сетях за поведением лиц, отнесенных к категории повышенного риска", - пишет издание.

Сейчас правительство США собирает информацию от технических компаний и еще не начало создавать программное обеспечение, которое могло бы выполнить поставленные задачи.

Отмечается, что представители Службы миграционного и таможенного контроля США хотят от технологических компаний получать автоматические уведомления об активности владельцев американских виз в соцсетях. Служба уже ведет слежку за определенными сообщениями в соцсетях, но планирует расширить эту сферу деятельности.

Темы: СШАвизы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

По всей Украине второй раз за утро раздается тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
США
Пентагон подтвердил предоставление Украине кассетных боеприпасов
Кассетные боеприпасы будут идти в ход только для деоккупации территорий – Шершень
Байден дал Пригожину совет
Последние новости
13:04
МОН обнародовал рамку финансовых компетентностей для детей и молодежи: что она предполагает
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
Все новости...
Реклама: