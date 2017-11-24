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Турчинов: Россия увеличила свой военный контингент на Донбассе

Пятница, 24 ноября 2017, 10:32

Эскалация конфликта на Донбассе и потери Вооруженных сил Украины связаны с увеличением количества российских военных на временно оккупированной территории.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 24 ноября.

"Происходят конфликтные ситуации между различными криминальными группировками, которые входят в оккупационною администрацию на оккупированных территориях на востоке нашей страны. И в связи с этим обострением российское военное руководство увеличило военный контингент, российский контингент, который находится на оккупированной территории", - сказал он.

"В связи с этим возникли проблемные вопросы, в том числе и военные столкновения, о которых мы сегодня знаем. К сожалению, во время этих столкновений, в частности, в районе Крымского, не только враг понес значительные потери, но и потери понесли украинские военные. Мы в течение суток имеем 5 погибших", - добавил Турчинов.

Он подчеркнул, что это очень серьезная для Украины проблема, но отметил, что СНБО понимал, что будут обострения.

"Мы анализировали ситуацию и понимали, что будут происходить обострения в связи с увеличением присутствия российских войск на оккупированных территориях, но вооруженные силы Украины контролируют ситуацию", - сказал Турчинов.

Он убежден, что украинские военные не только дадут отпор "провокациям российских войск", но и значительно улучшат свои позиции.

Как известно, за прошедшие сутки, 23 ноября, боевики 7 раз нарушили перемирие – 5 бойцов ВСУ погибли, еще 4 – получили ранения.

Ирина Балачук, УП

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Темы: ДонбассАТОРосcияСНБО
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