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СБУ: Представителя Кадырова выдворили до убийства Окуевой

Пятница, 24 ноября 2017, 12:49

В Службе безопасности Украины говорят, что выдворили представителя главы Чечни в Украине Рамзана Цицулаева до того, как он успел собрать данные на проукраинских выходцев из Чеченской Республики.

Об этом сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в эфире телеканала "112 Украина".

"Служба безопасности оперативно сработала, поэтому он не успел ничего собрать и передать", – сказала она.

На вопрос, имел ли Цицулаев какие-то связи с Аминой Окуевой или Адамом Осмаевым, автомобиль которых обстреляли 30 октября неизвестные, в результате чего Окуева погибла, Гитлянская отметила, что не может ответить на этот вопрос.

"Могу сказать только, что его выдворение произошло раньше, чем трагические события с Аминой".

На вопрос, когда собственно выдворили Цицулаева пресс-секретарь СБУ сказала: "Это было в октябре"

Гитлянская также объяснила, почему указанного гражданина выдворили в Россию:

"Согласно украинскому законодательству, человека выдворяют в ту страну, гражданином которой он является".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУРосcияЧечня
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