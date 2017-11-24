Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Решение саммита ВП намекает на возможное присутствие миротворцев на Донбассе

Пятница, 24 ноября 2017, 15:17
Решение саммита ВП намекает на возможное присутствие миротворцев на Донбассе

В принятой итоговой декларации саммита "Восточного партнерства" содержится намек на возможное присутствие миротворцев на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что участники саммита приветствуют привлечение и усиленную роль ЕС в разрешении конфликтов и его усилия по восстановлению доверия в рамках или в поддержку согласованных форматов переговоров и процессов, в том числе через непосредственное присутствие ЕС (в конфликтных регионах) в случае необходимости.

Участники саммита выразили обеспокоенность продолжающимися нарушениями принципов международного права во многих частях "Восточного партнерства".

Они призывают к восстановлению усилий по содействию мирному урегулированию нерешенных конфликтов в регионе на основе принципов и норм международного права.

"Решение конфликтов, укрепление доверия и добрососедских отношений являются существенными вопросами социального и экономического развития и сотрудничества", - говорится в документе.

Полный текст декларации читайте на сайте "Европейской правды".

Темы: ЕСЕвропаДонбассмиротворцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

По всей Украине второй раз за утро раздается тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
ЕС
В ЕС впервые продали больше электрокаров, чем дизельных авто
Депутаты Европарламента призывают лидеров ЕС как можно быстрее передать Украине F-16
Украина может рассмотреть зеркальные меры в случае продолжения ЕС ограничений агроэкспорта
Последние новости
13:04
МОН обнародовал рамку финансовых компетентностей для детей и молодежи: что она предполагает
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
Все новости...
Реклама: