Боевики 7 раз нарушили перемирие

Соблюдение режима прекращения огня и далее нет, несмотря на общее уменьшение количества обстрелов. Однако украинская армия контролирует ситуацию.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 24 ноября 2017.

"В течение дня на Луганском направлении враг несколько раз обстреливал оборонительные укрепления сил АТО возле Новолуганского из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

На Светлодарской дуге под огонь из легкого пехотного вооружения попали защитники Луганского.

"На Донецком направлении из гранатометов враг бил неподалеку Гнутово, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Верхнеторецкого", - отмечают в пресс-центре.

Боевики применили пехотное вооружение в пригороде Марьинки. Кроме того, в этом районе наших защитников обстреливал снайпер.

"На подступах к Каменке враг вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - пишут в сводке.

В общем, от полуночи, российско-оккупационные войска 7 раз нарушили перемирие. В двух случаях наши защитники давали оккупантам адекватный ответ.