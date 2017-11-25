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Туск дал Лондону 10 дней для "прогресса по Brexit"

Суббота, 25 ноября 2017, 05:42

Председатель Европейского совета Дональд Туск дал Великобритании десять дней, в течение которых та "должна продемонстрировать прогресс по основным проблемам", связанным с предстоящим выходом Лондона из состава ЕС. 

Об этом пишет DW.com.

По итогам встречи с британским премьером Терезой Мэй Туск написал в Twitter, что прорыв должен быть достигнут "во всех областях", включая решение приграничных вопросов с Ирландией, входящей в состав ЕС.

Лишь после выполнения этого условия стороны смогут перейти ко второй фазе переговоров по Brexit.

В понедельник, 4 декабря, у Мэй должна состояться встреча с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Именно эта дата называется в Брюсселе в качестве "крайнего срока" для прояснения позиций Лондона.

Тереза ​​Мэй, в свою очередь, положительно оценила встречу с Туском, однако отметила, что остается много работы для достижения согласия с  Брюсселем.

По ее утверждению, стороны продвинулись вперед в переговорах по всем основным спорным вопросам, включая финансовые обязательства Великобритании перед ЕС и обеспечение после Brexit прав граждан Евросоюза, проживающих в Соединенном Королевстве.

По расчетам Еврокомиссии, Соединенное Королевство должно выполнять свои финансовые обязательства до 2020 года, поскольку, находясь в составе ЕС, оно обязалось участвовать в финансировании европейских программ, рассчитанных на период с 2014 по 2020 годы. В настоящее время сумма претензий Евросоюза к Лондону составляет 60 млрд евро.

Хотя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что Лондон не отказывается от своих обязательств, она ни разу не назвала сумму, которую готова заплатить Великобритания.

Темы: ВеликобританияЕС
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