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ОБСЕ показала видео перестрелки у ДФС

Суббота, 25 ноября 2017, 06:17
ОБСЕ показала видео перестрелки у ДФС

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Донбассе опубликовала видео ночной перестрелки, которая произошла вблизи Донецкой фильтровальной станции.

Соответствующее видео опубликовано на канале организации в YouTube.

"На прошлой неделе камера СММ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала сотни нарушений прекращения огня", - говорится в описании ролика.

Как пишет Радио Свобода, первый заместитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг после посещения Донецкой и Верхнекальмиусской фильтровальных станций, заявил, что позиции Вооруженных сил Украины и поддерживаемых Россией боевиков группировки "ДНР" расположены в опасной близости к ДФС.

Ранее украинская сторона СЦКК сообщала, что боевики ОРДО пытаются вывести из строя камеру видеонаблюдения на "Донецкой фильтровальной станции".

По данным СЦКК, НВФ ОРДО действуют целенаправленно, не желая предоставить миссии ОБСЕ возможность получать объективную информацию о состоянии безопасности ситуации в районе ДФС.

ОБСЕ неоднократно фиксировала взрывы у ДФС.

Темы: АТОбоевые действияДонбассОБСЕ
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