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Сутки в АТО: 17 обстрелов, потерь нет

Суббота, 25 ноября 2017, 06:53

За минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В результате боевых действий потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Несмотря на то, что враг продолжает осуществлять обстрелы наших позиций, ситуация находится под полным контролем Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении с наступлением сумерек российско-оккупационные войска грубо нарушали Минские договоренности на Светлодарской дуге. Под огонь из 120-мм минометов попали опорные пункты ВСУ неподалеку Новолуганского.

Также незаконные вооруженные формирования неоднократно обстреливали из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия защитников Луганского. Несколько раз противник открывал огонь по украинским воинам, которые держат оборону вблизи Лозового.

На Донецком направлении российские наемники из 82-мм минометов обстреливали защитников Песков, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - защитников Авдеевки и шахты Бутовка, а из гранатометов и вооружения БМП - подступы к Березовому.

Более чем в половине случаев военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали огонь.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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