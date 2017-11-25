Киев и запад предупредили о тумане, а восток - о гололеде

В Киеве в течение суток 25 ноября, ночью и утром 26 ноября ожидается туман с видимостью 200-500 м.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того ночью и утром 25 ноября туман с ухудшением видимости до 300-500 м ожидается в западных областях, а 26-27 ноября на дорогах в восточных областях - гололедица.

25 и 29 ноября без существенных осадков, 26 ноября в большинстве западных областей - дождь и мокрый снег, на востоке страны - небольшой снег, 27 ноября везде, кроме восточных, Сумской, Черниговской и Полтавской областей - дождь и мокрый снег.

28 ноября во южных регионах умеренные осадки, на остальной территории небольшой мокрый снег и дождь.

Украинская правда