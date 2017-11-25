В Луганске из-за взрыва гранаты пострадали три женщины - росСМИ

В результате взрыва ручной гранаты в Луганске три женщины госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на представителя "МЧС" ОРЛО Константин Дахненко.

"В Луганске на ул. Шелкового в результате взрыва ручной гранаты получили минно-взрывные травмы три женщины", - сообщил он.

Дахненко добавил, что пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.