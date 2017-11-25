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Штаб: Боевики нарушили перемирие 6 раз

Суббота, 25 ноября 2017, 17:26

В субботу боевики нарушили перемирие 6 раз, силы АТО вели огонь в ответ.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО по состоянию на вечер 25 ноября.

На луганском направлении НВФ вели обстрелы по силам АТО на Светлодарской дуге, применяя 120-мм минометы и гранатометы вблизи Майского, возле Луганского - вооружение БМП.

На донецком направлении боевики вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Водяного.

"Близ Верхнеторецком враг нарушал перемирие в течение нескольких часов, применяя целый спектр пехотного вооружения. В этом же районе зафиксированы неоднократные обстрелы позиций сил АТО снайперскими парами оккупантов. В окрестностях Красногоровки боевики вели огонь из стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

Темы: АТОДонбасс
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