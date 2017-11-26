В международных аэропортах проходит акция в поддержку Кольченко

В аэропорту "Жуляны" (Киев) и международных аэропортах Одессы, Львова, Праги и Варшавы проходит акция "Напрасное ожидание", посвященная дню рождения политзаключенного крымского активиста Александра Кольченко.

Как сообщает "Крым.Реалии", активисты собрались в зале прилета киевского аэропорта в ожидании прибытия Кольченко с именной табличкой.

"Но Кольченко не прилетит, не из-за отмены рейса или плохих погодных условий, а потому, что уже более 3 лет сидит за кремлевскими решеткой, там он встретит свои 28 лет. Там находится еще около 60 граждан Украины, которые преследуются по политическим мотивам. Их мы также будем ждать - столько, сколько нужно", – отмечают организаторы акции.

В свою очередь президент Петр Порошенко отметил, что Украина "не прекращает бороться за освобождение Кольченко и всех украинских заложников".

Как известно, Александр Кольченко был задержан российскими силовиками в мае 2014 года в Симферополе вместе с режиссером Олегом Сенцовым, их обвинили в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма, а Кольченко - к 10 годам колонии. Оба свою вину не признали.