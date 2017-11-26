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В Киеве 66 человек забрали в полицию с "встречи" криминальных авторитетов

Воскресенье, 26 ноября 2017, 19:13
В Киеве 66 человек забрали в полицию с встречи криминальных авторитетов

Полиция провела операцию в Пуще-Водице, "где собрались люди, которые пытаются влиять на криминогенную ситуацию в Киеве и других регионах".

Об этом, вечером 26 ноября сообщили в пресс-службе столичного главка Нацполиции.

"Правоохранители пообщались с участниками встречи и установили их личные данные. Выяснилось, что большинство из них имеют криминальную биографию и отбывали наказание за совершение различных преступлений в местах лишения свободы. Для тщательной проверки более 60 человек доставили в управление полиции", - заявили в полиции.

Как отметил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, при осмотре места происшествия были обнаружены несколько единиц оружия, разрешительные документы на которое вызвали подозрение. Оружие изъято для проведения экспертизы.

 
 
 
 
все фото - пресс-центр управления Нацполиции Киева 

Украинская правда

Темы: Киевполициякриминал
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