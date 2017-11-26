Ягланд: В СЕ рассматривают возможность отмены санкций против РФ

В Совете Европы рассматривают вопрос об отмене санкций против России, которые были наложены за агрессию Москвы в отношении Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд в интервью изданию Financial Times, пишет Радио Свобода.

По его словам, такое решение допускают из-за опасений, что Россия в связи с ограничениями может выйти из этой организации, а это, как считают в Совете Европы, может стать ударом по защите прав человека в мире.

Сейчас Москва требует восстановления права голоса для своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая осуществляет контроль за Европейским судом по правам человека, а также соблюдением Конвенции о правах человека 1949 года. Права этого голоса Россия лишилась после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

"Никто не хочет давать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Дело не в подрыве этой принципиальной позиции", - уточнил Ягланд, добавив, что представители Совета Европы должны "в перспективе иметь в виду мандат" организации, который предусматривает "защиту прав человека в России, в Крыму и где-либо на континенте".

"Было бы очень плохо, если бы Россия покинула (Совет Европы), ... потому что конвенция (о правах человека 1949) и (Европейский) суд (по правам человека) так важны для российских граждан", - пояснил Ягланд.

По его мнению, "это будет негативное событие и для Европы".

"У нас будет Европа без России. Это будет большим шагом назад для Европы", - убежден Турбьерн Ягланд.

Ранее сообщалось, что постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) получил запрос о проведение не запланированных заранее дебатов о снятии санкций с РФ и восстановление их участия в работе ассамблеи.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе ранее заявляла, что Украина не видит оснований для возвращения в ПАСЕ делегации России.

Как сообщил 24 ноября глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев, Постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы отказался от проведения незапланированных дебатов о снятии санкций с РФ и восстановление их участия в работе ассамблеи.

В октябре Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую предстоящий саммит Совета Европы "гармонизировать" правила участия стран-членов в обеих уставных органах Совета Европы - Парламентской ассамблеи (где Россию лишили права голоса) и Комитете министров (в котором в отношении России никаких санкций не накладывали).