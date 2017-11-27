ФСБ РФ задержала и выдворила польского историка

В Москве ФСБ задержала польского историка Генриха Глебоцкого, который проводил исследования в российских архивах, и потребовала покинуть страну.

Об этом сообщает Институт национальной памяти Польши (ИНП).

Задержанному зачитали решение ФСБ от 21 ноября с требованием покинуть территорию РФ в течении 24 часов. При этом силовики не сообщили о причинах такого решения.

Генрих Глебоцкий изучал польско-российские отношения в 19-20 ст., которым посвятил ряд научных работ.

Также, по приглашению Польского института в Санкт-Петербурге 22-23 ноября в офисе "Мемориала" Глебоцкий прочитал две лекции посвященные годовщине "Польской операции НКВД" 1937-1938 гг.

Решение Федеральной службы безопасности означает блокирование доступа к архивам в России, необходимым для продолжения исследований, котрыми Глебоцкий занимается четверть века.