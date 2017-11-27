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Фискалы манипулируют деталями выплат ренты по "делу Насирова"

Понедельник, 27 ноября 2017, 10:17

НАБУ составило админпротокол на чиновницу Государственной фискальной службы о предоставлении недостоверной информации на запрос НАБУ о рентной плате компаний депутата-беглеца Александра Онищенко.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева от 24 октября, пишет проект "Марлин".

В июле Национальное антикоррупционное бюро обратилось к ГФС за информацией о начисленных и фактически уплаченных в 2015 году авансовых взносах с рентной платы за пользование газовыми недрами частными компаниями "Надра Геоцентр", "Фирма Хас" и "Карпатнадраинвест" в помесячном разрезе по каждому плательщику.

В ответ бюро получило письмо за подписью и.о. председателя ДФС Мирослава Продана, в котором содержались данные не отдельно по каждому месяцу 2015 года, а по нарастающему итогу.

Как пояснила начальник отдела администрирования ресурсных и рентных платежей ГФС Галина Коваленко, которая непосредственно давала ответ НАБУ, информацию готовили несколько различных департаментов, поэтому чиновница не могла проверить ее из-за ограниченных должностных обязанностей.

Суд пришел к выводу, что фискальная служба предоставила недостоверную информацию на запрос детективов. В результате Коваленко признали виновной и назначили ей штраф в размере 4 250 гривен.

Как сообщалось, отстраненного главу ГФС Романа Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных налоговых органов незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "ХАС", ООО "Карпатнадраинвест" и ООО "Надра Геоцентр" на общую сумму более 2 миллиардов гривен.

Недавно были обнародованы факты, что фискалы пытаются оспорить собственную бездеятельность по "делу Насирова".

Темы: НасировФискальная службасуд
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