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Диверсанты напали на склад военчасти, ранен часовой – штаб АТО

Понедельник, 27 ноября 2017, 12:05
Диверсанты напали на склад военчасти, ранен часовой – штаб АТО

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать режим тишины, применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, 1 военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщил на брифинге 27 ноября спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"В районе отвода одного из подразделений Вооруженных Сил Украины в Добропольском районе Донецкой области неизвестными был обстрелян из автоматического оружия и получил ранения часовой склада ракетно-артиллерийского вооружения части", – рассказал полковник.

По его словам, на пост быстро прибыла резервная группа, которая помогла отразить нападение диверсантов.

"Раненый военнослужащий доставлен в военный мобильный госпиталь в Покровске, на данный момент его жизни ничто не угрожает", – заверил Лысенко.

Всего, по данным штаба АТО, боевики совершили 12 обстрелов позиций ВСУ.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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