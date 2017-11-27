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Лутковская требует, чтобы военных не ставили к хозяйственным работам

Понедельник, 27 ноября 2017, 12:08

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская призывает не использовать военнослужащих не по назначению.

Об этом говорится в ее обращении к министру обороны Степану Полтораку, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Работники Секретариата уполномоченного по правам человека совершили мониторинговые визиты в воинские части и подразделения, которые находятся в пунктах постоянной дислокации и на учебных полигонах.

Они обнаружили привлечения военнослужащих срочной военной службы в основном к проведению хозяйственных работ (уборка территории, кошение травы, ремонтно-строительные и разгрузочные работы и т.д.) как на территории воинских частей, так и за их пределами.

Такое отношение к военнослужащим демотивирует граждан от призыва на срочную военную службу, убеждена Лутковская.

Примером последствий такой позорной ситуации стало получение солдатом-срочником З. травмы во время выполнения строительных работ в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, которые еще и велись в выходной день, говорится в представлении.

"Факты незаконного использования военнослужащих, в том числе срочной военной службы, для выполнения задач, не связанных с военной службой, являются недопустимыми, нарушающими порядок прохождения военной службы, создают предпосылки для снижения уровня боевой готовности войск, а потому требуют решительного реагирования со стороны руководства Министерства обороны и Вооруженных сил Украины", – отмечает омбудсмен.

Лутковская призывает Полторака принять меры организационного и нормативно-правового характера для недопущения использования военнослужащих для выполнения задач, не связанных с военной службой.

Кроме того, она требует предоставить солдату З. одноразовую денежную помощь в случае инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности, предусмотренной статьями 16-163 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

 
 
 

Алена Рощенко, УП

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Темы: армияправа человека
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