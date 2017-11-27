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Суд на 3 года отправил за решетку солдата-контрактника

Понедельник, 27 ноября 2017, 13:36

Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы военнослужащего по контракту, который самовольно покинул воинскую часть.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

Отмечается, что в начале мая 2017 солдат самовольно оставил воинскую часть и уклонялся от службы больше, чем 4 месяца.

"При назначении наказания суд учел чистосердечное раскаяние обвиняемого, а также тот факт, что указанный солдат, так и не став на путь исправления, повторно совершил преступление, связанное с уклонением от военной службы", - сообщают в прокуратуре.

Там добавляют, что приговор был вынесен на основании ст. ст. 71, 72 УК Украины по совокупности приговоров, путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору.

Украинская правда

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Темы: прокуратурасудДнепропетровская область
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