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Погода на вторник: дожди с мокрым снегом

Вторник, 28 ноября 2017, 04:58

Во вторник, 28 ноября, на большей части Украины ожидаются осадки – дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

По информации синоптиков, большая часть территории страны окажется в зоне влияния атмосферного фронта и теплого атлантического воздуха, лишь восточная часть останется в холодной воздушной массе и в поле повышенного давления.

В восточных областях Украины осадков не ожидается, температура ночью 4-9 мороза, днем 1-3 ниже нуля. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Крыму прогнозируется дождь, температура ночью 0-6, днем 4-9 тепла.

На остальной территории ночью – дождь и мокрый снег, днем местами небольшие осадки (лишь в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях без осадков). Температура ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем 0-5 тепла.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в южных и восточных областях местами порывы до 15-20 м/с.

В Киеве 28 ноября ночью умеренный дождь, днем местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0, днем 2-4 тепла.

Погода на 28 ноября
Погода на 28 ноября
Гидрометцентр

Темы: погода
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