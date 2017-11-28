В штабе АТО уточнили, где 27 ноября ранен боец

В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки получил ранение один боец ВСУ.



Об этом на брифинге 28 ноября сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



"В результате обстрела позиций Вооруженных сил возле Марьинки один защитник Украины получил ранения и был оперативно доставлен в военный мобильный госпиталь в Покровске. Сейчас его жизни ничего не угрожает", – сказал он.