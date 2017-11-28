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СБУ взялась за троих крымских депутатов, голосовавших за аннексию

Вторник, 28 ноября 2017, 12:11

Служба безопасности Украины начала заочное расследование в отношении трех депутатов Севастопольского горсовета, голосовавших за присоединение Крыма к России.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

По данным спецслужбы, депутаты, имена которых не называются, проголосовали за так называемую "независимость" города и переименование городского совета в "Законодательное собрание города Севастополя".

Кроме того, народные избранники голосовали за создание так называемой "Республики Крым" и присоединение ее к Российской Федерации.

Действия злоумышленников квалифицировали по статье 111 Уголовного кодекса (государственная измена).

Сейчас фигуранты дела проживают в оккупированном Россией Крыму. Они объявлены в розыск.

В СБУ напомнили, что в течение 2017 года начали заочные расследования в отношении 11 депутатов Севастопольского горсовета по подозрению в госизмене. Сейчас на 7 из них прокуратура уже утвердила обвинительные акты, которые уже направлены в суды.

Указанным лицам грозит до 15 лет тюрьмы.

Украинская правда
Темы: СБУКрымСевастопольоккупация
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