СБУ взялась за троих крымских депутатов, голосовавших за аннексию
Служба безопасности Украины начала заочное расследование в отношении трех депутатов Севастопольского горсовета, голосовавших за присоединение Крыма к России.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.
По данным спецслужбы, депутаты, имена которых не называются, проголосовали за так называемую "независимость" города и переименование городского совета в "Законодательное собрание города Севастополя".
Кроме того, народные избранники голосовали за создание так называемой "Республики Крым" и присоединение ее к Российской Федерации.
Действия злоумышленников квалифицировали по статье 111 Уголовного кодекса (государственная измена).
Сейчас фигуранты дела проживают в оккупированном Россией Крыму. Они объявлены в розыск.
В СБУ напомнили, что в течение 2017 года начали заочные расследования в отношении 11 депутатов Севастопольского горсовета по подозрению в госизмене. Сейчас на 7 из них прокуратура уже утвердила обвинительные акты, которые уже направлены в суды.
Указанным лицам грозит до 15 лет тюрьмы.