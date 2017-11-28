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В Чернобыльской зоне погиб сталкер из Беларуси

Вторник, 28 ноября 2017, 12:48

Мужчина пытался подняться на радиолокационную башню вблизи закрытого военного объекта "Чернобыль-2", но сорвался с 15-метровой высоты.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области в Facebook.

Сообщается, что двое белорусов и россиянка незаконно проникли на территорию отселенного закрытого военного объекта "Чернобыль-2" для экстремальных впечатлений.

"33-летний сталкер выбрал для этого радиолокационную башню, которая находится в нескольких километрах от станции. Однако не рассчитал свои силы и сорвался с 15-метровой высоты. Врачи лишь констатировали смерть", - сообщают в полиции.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с отметкой о несчастном случае.

Кроме того, в полиции отметили, что правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ст. 46-1 КУоАП в отношении двух других туристов-экстремалов, им грозит штраф и выдворение из Украины.

Украинская правда
Темы: ЧернобыльтуризмБеларусьРосcияполиция
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