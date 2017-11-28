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Боевики сорвали визит наблюдателей на Светлодарской дуге – штаб АТО

Вторник, 28 ноября 2017, 17:30

С полуночи российско-оккупационные войска 12 раз нарушили перемирие.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 28 ноября. 

Отмечается, что в случае необходимости украинские военнослужащие давали агрессору адекватный ответ.

На луганском направлении эпицентром вооруженных провокаций со стороны врага стала Светлодарская дуга.

"Обстреливая еще с утра подступы к оборонительных укреплений украинских защитников из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП между населенными пунктами Зайцево и Гладосово незаконные вооруженные формирования сорвали визит наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые планировали провести мониторинг гуманитарной ситуации в Травневом и Гладосово", – говорится в сообщении.

"Эти вооруженные провокации со стороны российских наемников направлены в первую очередь на дискредитацию подразделений Вооруженных Сил Украины в глазах мирового сообщества", – отмечают в штабе АТО.

В то же время, в этом районе враг также грубо нарушал Минские договоренности выпустив 30 мин калибра 120-мм по позициям сил АТО возле Луганского и Лозового, а из вооружения БМП провоцировал защитников Светлодарска.

Кроме того, из противотанкового ракетного комплекса противник обстреливал подступы к Ореховому, а из стрелкового оружия - к Счастью.

На донецком направлении из гранатометов боевики вели огонь по позициям украинских защитников неподалеку Верхнеторецком и Водяном, а из легкого пехотного вооружения нарушали перемирие вблизи Авдеевки и Красногоровки.

Темы: АТО
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