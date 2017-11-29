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В Украине разработали 3D-радар, который "видит" объекты в воздухе за 500 км

Среда, 29 ноября 2017, 08:07

ГК "Укроборонпром" разработал и готовит к испытаниям 3D-радар 80К6Т, который может обнаруживать объекты в воздухе на расстоянии до 500 км.

Об этом в Twitter сообщил президент Петр Порошенко.

Смотровой локатор способен обновлять данные каждые 5 секунд и сопровождать цели с очень высокой точностью.

"Возможности 80К6T позволяют использовать его со всеми зенитно-ракетными комплексами, которые стоят на вооружении ВСУ, и как информационное звено в подразделениях Воздушных Сил", - написал глава государства.

Отмечается, что время развертывания комплекса составляет до 15 мин. Локатор может одновременно отслеживать до 500 целей на высоте до 40 км.

Темы: УкроборонпромармияВооруженные силы
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