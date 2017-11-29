В Украине разработали 3D-радар, который "видит" объекты в воздухе за 500 км

ГК "Укроборонпром" разработал и готовит к испытаниям 3D-радар 80К6Т, который может обнаруживать объекты в воздухе на расстоянии до 500 км.

Об этом в Twitter сообщил президент Петр Порошенко.

Смотровой локатор способен обновлять данные каждые 5 секунд и сопровождать цели с очень высокой точностью.

"Возможности 80К6T позволяют использовать его со всеми зенитно-ракетными комплексами, которые стоят на вооружении ВСУ, и как информационное звено в подразделениях Воздушных Сил", - написал глава государства.

@ukroboronprom готує до випробувань 3D-радар 80К6Т.



Цей радар може виявляти об’єкти в повітрі на відстані до 500 км, оновлюючи дані кожні 5 секунд, та супроводжувати цілі з надвисокою точністю. pic.twitter.com/Se7Yf1T1Vr — Петро Порошенко (@poroshenko) November 29, 2017

Отмечается, что время развертывания комплекса составляет до 15 мин. Локатор может одновременно отслеживать до 500 целей на высоте до 40 км.