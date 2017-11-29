Экс-глава ГАИ Полтавщины сбежал в Крым от наказания за поборы

Суд признал виновным во взяточничестве экс-начальника управления Государственной автомобильной инспекции в Полтавской области Петра Блаживского и приговорил его к 7 годам заключения с конфискацией всего имущества.



Суд прошел без подсудимого, поскольку тот, по данным СБУ, скрывается у родственников в Крыму, сообщают "Наші гроші" со ссылкой на приговор Октябрьского райсуда Полтавы от 20 ноября.



Согласно материалам суда, в 2014 году Блаживский требовал от подчиненных ежемесячно платить ему от $1000 до $4000 "за благосклонное отношение к ним во время прохождения службы в подразделениях ГАИ и возможность продолжать работать на занимаемых должностях".

Как рассказали свидетели, сумма взяток зависела от количества населения, проживающего на территории обслуживания того или иного подразделения.



Блаживского задержали в конце декабря 2014 года в больничной палате, когда он получил через посредника тысячу долларов от одного из своих подчиненных. Портфель с деньгами Блаживский выбросил через окно. Серии и номера обнаруженных в портфеле долларов совпали с теми, которые были выданы правоохранителями для передачи в качестве взятки.



Следствие привело в суде четыре эпизода получения Блаживским взяток на общую сумму $10 500.



В частности, суд заслушал бывшего начальника Центра оказания услуг, связанных с использованием автотранспортных средств по обслуживанию города Миргорода, Миргородского, Великобагачанского, Шишацкого районов Полтавской области.



Свидетель рассказал, что сразу после назначения Блаживский собрал всех начальников МРЭО, которые по одному заходили в его кабинет, а он на бумаге писал сумму, которую необходимо уплатить за то, чтобы остаться в должности, а также сумму ежемесячных взяток.



От него Блаживский потребовал $5000 за сохранение должности и по $1500 ежемесячно, а в случае неуплаты угрожал проверками и последующим увольнением.



По словам свидетеля, сначала он денег не платил, и в результате столкнулся с проблемами на работе, постоянными проверками и угрозами увольнения. Тогда он заплатил $1500, после чего Блаживский на листе бумаги написал, что он должен еще $5000 за должность и $6000 за 4-5 месяцев работы. После уплаты денег проверки прекратились.



Свидетель отметил, что Блаживский отказывался брать гривны, требуя именно доллары.

В свою очередь, бывший заместитель Блаживского в суде рассказал, что тот вымогал у него, а затем и получил $4000 за возможность и дальше работать на своей должности.



Аналогичные показания о вымогательстве и получении Блаживским взяток дали еще несколько бывших его подчиненных. Один из них в феврале 2015 года приговорили к условному сроку за взяточничество.



Суд отметил, что показания этих свидетелей подтверждаются следственными экспериментами, протоколами аудио- и видеонаблюдения, записями телефонных разговоров и тому подобным.

Петр Блаживский





В материалах суда говорится, что до конца ноября 2015 года Блаживский систематически участвовал в судебных заседаниях. Он отказывался давать показания, заявив, что объявит их в конце рассмотрения дела. Однако затем исчез, и в декабре 2015 года был объявлен в федеральный розыск.



Внесенный родственниками Блаживского залог в 9,99 млн грн в марте 2016 года был обращен в доход государства.



УСБУ в Полтавской области, которое занималось его розыском, установило, что экс-чиновник скрывается у своих близких родственников в Севастополе и Джанкое.



Суд также отмечает, что накануне исчезновения Блаживского его родной брат, проживающий в Джанкое, приехал в Полтаву. Впоследствии он сообщил в милицию о похищении его брата Петра, однако доказательств этого следователи не нашли и дело закрыли.



После этого брат Блаживского вернулся в Крым. У него есть несколько квартир в Севастополе и дом и бизнес в Джанкое.



Сам Петр Блаживский с 1989 по 2002 годы проходил службу в органах внутренних дел в различных подразделениях УГАИ УМВД Украины в АР Крым.



Все это, по мнению суда, свидетельствует в пользу того, что Блаживский скрывается в Крыму. Следовательно, суд пришел к выводу, что у него есть все основания завершить рассмотрение дела в порядке специального судебного производства (in absentia) – в отсутствие обвиняемого, однако при обязательном участии его защитника.



В итоге суд признал Блаживского виновным во взяточничестве и приговорил его к 7 годам заключения с конфискацией всего имущества.



Его также лишили специального звания "полковник милиции" и запретили ему в течение 3 лет занимать должности в органах власти, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.



Среди прочего, суд конфисковал несколько золотых слитков, 38000 долларов, 6870 евро, почти 959 000 гривен, которые были изъяты во время обыска квартиры Блаживского.



Приговор еще не вступил в силу, поскольку еще не истек срок апелляционного обжалования.



Двое братьев Петра Блаживского также работали в системе ГАИ. Так, Марьян Блаживский в свое время возглавлял УГАИ Днепропетровской области, а Иван Блаживский занимал должность начальника ГАИ Севастополя.