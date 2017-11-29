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Боевики обстреляли КПВВ "Майорск" с гражданскими

Среда, 29 ноября 2017, 09:38

Вечером 28 ноября боевики обстреляли КПВВ "Майорск", где находились 11 гражданских лиц и спасатели.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Вчера вечером, с 21:45 до 22:15, рашисты обстреляли КПВВ "Майорск" из стрелкового оружия. К тому времени в Пункте оказания помощи находилось 11 гражданских, которые остались на ночевку на КПВВ, и 4 сотрудника ГСЧС", - написал он.

По словам Жебривского, во время обстрела гражданские по приказу спасателей спустились в укрытие, и благодаря этому никто не пострадал.

"А в надувном модуле ГСЧС при осмотре обнаружили два отверстия от попадания пуль. Сегодня утром, в 8:24, модуль отремонтировали и восстановили его работу", - подытожил Жебривский.

Темы: ДонбассАТОРосcия
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