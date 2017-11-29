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В Гааге осужденный за военные преступления генерал выпил яд в зале суда

Среда, 29 ноября 2017, 12:35

При рассмотрении апелляционной жалобы в Гааге один из шести осужденных за военные преступления в Боснии хорватский генерал Слободан Праляк выпил яд во время зачитывания приговора.

Об этом со ссылкой на BBC, сообщает "Европейская правда".

В 2013 году Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии приговорил его к 20 годам лишения свободы за военные преступления.

Праляк не признал своей вины и подал апелляцию. Во время зачитывания приговора в среду, в котором суд подтвердил его наказание, он заявил судье, что "выпил яд".

Приговор был подтвержден для всех шести осужденных. Отмечается, что Праляк встал, поднял руку в рот, закинул голову назад и сделал глоток чего-то, что, по словам его адвоката, было ядом.

После этого судья приказал немедленно позвать медиков и закрыл заседание.

Праляк был осужден за военные преступления во время хорватско-боснийского конфликта 1992-94 годов. В частности, он был одним из командующих соединения, которое совершило военные преступления против боснийских мусульман в 30 муниципалитетах Боснии и Герцеговины. Кроме того, он был осужден за разрушения моста XVI века в городе Мостар.

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