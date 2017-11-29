В Харькове во время визита НАБУ умер человек

51-летний мужчина умер, когда к нему на фирму пришли со следственными действиями детективы Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.

По их информации, это произошло около 10:30 в среду, когда детективы прибыли на предприятие для проведения следственных действий в рамках расследования дела о растрате средств филиалом "Укрзализныци".

"Зайдя в помещение, работники НАБУ представились, сообщили цель визита и готовились зачитать постановление суда, которым санкционированы следственные действия, когда человек, вероятно работник одного из предприятий, потерял сознание", - рассказывают в бюро.

Отмечается, что сотрудники офиса вызвали "скорую" и пытались оказать мужчине первую помощь, но прибывшие медики констатировали его смерть.

На место происшествия прибыла оперативная группа полиции, детективам НАБУ пришлось следственные действия приостановить.

Причина смерти мужчины пока неизвестна.