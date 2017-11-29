Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Харькове во время визита НАБУ умер человек

Среда, 29 ноября 2017, 15:49
Фото: сайт НАБУ

51-летний мужчина умер, когда к нему на фирму пришли со следственными действиями детективы Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.

По их информации, это произошло около 10:30 в среду, когда детективы прибыли на предприятие для проведения следственных действий в рамках расследования дела о растрате средств филиалом "Укрзализныци".

"Зайдя в помещение, работники НАБУ представились, сообщили цель визита и готовились зачитать постановление суда, которым санкционированы следственные действия, когда человек, вероятно работник одного из предприятий, потерял сознание", - рассказывают в бюро.

Отмечается, что сотрудники офиса вызвали "скорую" и пытались оказать мужчине первую помощь, но прибывшие медики констатировали его смерть.

На место происшествия прибыла оперативная группа полиции, детективам НАБУ пришлось следственные действия приостановить.

Причина смерти мужчины пока неизвестна.

Украинская правда
Темы: НАБУчрезвычайное происшествиеХарьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
НАБУ
НАБУ и САП завершили следствие в отношении подозреваемого в госизмене Деркача
Дело VAB банка: НАБУ завершило расследование в отношении Бахматюка и его сестры
"Дело "Золотого мандарина": НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Логвинского
Последние новости
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
Все новости...
Реклама: