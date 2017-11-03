ГПУ забраковала представление САП на нардепа Дзензерского

Генеральная прокуратура вернула в САП на доработку представление о снятии неприкосновенности с нардепа от "Народного фронта" Дениса Дзензерского.

Об этом сообщил в пятницу на заседании парламентского комитета по противодействию коррупции глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Действительно, представление было направлено (в ГПУ - ред.), Генпрокуратура нам его вернула", - заявил он.

По словам Холодницкого, сейчас САП дорабатывает документ, после чего направит его генпрокурору снова.

"Я думаю, вопрос этот не закрыт", - резюмировал он.

Руководитель САП не объяснил, в чем именно заключались претензии Генпрокуратуры.

Как сообщалось, в июле Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла на согласование генпрокурора представление о снятии неприкосновенности с Дзензерського.

Нардепа подозревают в декларировании недостоверной информации.