САП просит снять неприкосновенность с еще одного нардепа

Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла на согласование генпрокурора представление о снятии неприкосновенности с народного депутата "Народного фронта" Дениса Дзендзерського.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель САП Назар Холодницкий.

"Внес Генеральному прокурору для согласования представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дзендзерського Д.В. по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (Декларирование недостоверной информации - ред.)", - написал он.

Как известно, депутат от НФ, Евгений Дейда неоднократно летал на частных самолетах вместе с его коллегой Денисом Дзензерским, помощник которого предоставлял кредиты его семье, из-за чего ГПУ просит лишить депутатской неприкосновенности Дейдея.

Украинская правда